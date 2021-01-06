Новая "Болезнь Х" опаснее COVID-19 и Эболы: что известно о смертельном вирусе из Конго

Совсем недавно Билл Гейтс, говоря о ближайшем будущем человечества, сказал, что нас ждут куда более страшные и частые пандемии, чем та, с которой мы боремся сейчас. Возможно, его пророчество уже начало сбываться. В Конго обнаружен новый смертельный вирус, с которым ранее медики не сталкивались.

У новой заразы, уже названной «Болезнью Х», такая же высокая степень контагиозности и выраженные симптомы геморрагической лихорадки, что и у вируса Эбола (тоже впервые обнаруженного в Африке). Но тесты показывают, что это не Эбола и не что-либо другое – это что-то совершенно новое.

Как сообщает CNN, вирус обнаружен у женщины на западе Конго. Микробиологи полагают, что она нулевой носитель нового для человека патогена. Пациентка изолирована, к ней никого не подпускают, а родственники могут смотреть на неё через стекло. У женщины взяли анализы, ведутся исследования.

По оценкам учёных, смертность нового вируса может составлять 90% смертности Эболы (в среднем от Эболы умирает половина заразившихся).

– То, что новый патоген, как и вирус Эбола, родом из Африки, немного усиливает опасения, но пока рано говорить, что это за фрукт, – обьясняет нам член Нью-йоркской академии наук и профессор-вирусолог из Института Гамалеи Виктор Абрамович Зуев. – Но я тут ничему не удивляюсь, потому что когда меня спрашивают, что будет дальше, я говорю: дальше будет хуже.

Дело в том, что мы с вами стали очень часто ездить туда, куда раньше не ездили, стали очень плотно общаться с совершенно другими группами людей в абсолютно далеких странах. Ну когда, скажите, нас раньше в Конго заносило? Да никогда. А там, между тем, совершенно другие возбудители болезней у людей. Но к большинству из них у местных жителей есть бытовой иммунитет.

Если вы соберетесь ехать в Африку, вам скажут, что нужно сделать прививку против желтой лихорадки. Но африканцы против желтой лихорадки не прививаются. По причине бытового иммунитета. Они имеют дело с местными вирусами с рождения, тем более если живут в плохих санитарных условиях.

Или, скажем, в Америке во время вспышки полиомиелита наименее пострадали как раз беднейшие слои населения. Дети, которые не умывались регулярно и ходили по всяким мусорным свалкам, приобретали бытовой иммунитет против полиомиелита.

Но слава богу, в современном мире за иммунитетом не надо ходить по помойкам. Вместо помоек есть вакцинные препараты.

Обнаружение нового вируса в Конго – не удивительно. Но он возник не вдруг, как феникс из пепла. Он там был, просто повстречал на пути неподготовленный организм человека. Так же, как с коронавирусом произошло. Тоже ведь кто-то заразился первым от этой самой летучей мыши. Вы даже не представляете, какая кладезь вирусов эти летучие мыши!

Например, они носители вируса бешенства, хотя сами прекрасно себя чувствуют при этом.

Но стоит мыши укусить человека – он заболеет бешенством и умрет. И это не обязательно будет в Гватемале или Конго, это может случиться рядом.

Так что очень важно быть внимательным и образованным санитарно. И при слове вакцина не надо падать в обморок и лепетать какую-то ерунду о том, что это всё придумали власти ради того, чтобы зарабатывать деньги.