Эксперт: Значимая часть средств "Доступной среды" уходит на содержание чиновников

Эксперты пациентских НКО раскритиковали финансовое распределение федеральной программы «Доступная среда». Они предполагают, что существенная часть средств идут на содержание чиновников и комиссии МСЭ, где зачастую либо сокращают список реабилитационных средств для пациентов, либо вовсе отказывают им в инвалидности, пишет «Новая газета».

Социальный предприниматель Леонид Белоусов в пример приводит подпрограмму «Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы», на которую было выделено 19 миллиардов рублей.

При этом в МСЭ работают сотрудники, которые назначают реабилитацию и абилитацию не по каким-то регламентированным критериям, а просто по личному убеждению. Родители детей с инвалидностью в частности указывают на отказ ребенку с ДЦП в специальной ортопедической обуви, поскольку тот «не слезает с коляски».

«Имиджевая сторона бюджета выиграла. Программа “Доступная среда” наполнена деньгами на несколько десятков миллиардов рублей. Рапорты об этом слышны с трибун и видны в СМИ. А по факту — более 90% денег, заложенных в программу, предусмотрены на финансирование организаций, учрежденных федеральными исполнительными органами власти. Таким образом, деньги, выделенные вроде бы на помощь инвалидам, растворяются в недрах госструктур», — сетует Леонид Белоусов.

Также эксперты раскритиковали систему обеспечения людей с ограниченной мобильностью техническими средствами реабилитации.

Отечественная техника зачастую непригодна для использования, и граждане вынуждены за свой счет покупать зарубежные изделия и после компенсировать затраты на них в Фонде социального страхования. При этом не всегда они получают полную сумму компенсации.

Эксперт отмечает, что при этом из бюджета приходится оплачивать и наценку, которую делают частные поставщики. Если бы государство оформило оптовую закупку по запросу граждан, то бюджет серьезно сэкономил бы средства.

«Чиновники просто не хотят серьезно заниматься оптовыми закупками, которые подразумевают сбор и анализ предложений, опросы потребителей и выявление их предпочтений. Потому что деньги — не самих этих чиновников, а государства», — говорит Леонид Белоусов.