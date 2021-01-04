COVID-19 за сутки в РФ: 23 351 заболели, 482 умерли, 21 154 выздоровели

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено 23 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Показатель существенно ниже, чем за последний месяц 2020 года.

Впервые на первую строчку по выявленному числу заражений вышел Санкт-Петербург — 3 657 новых диагноза. В Москве 3 591 новый заболевший.

Умерли 482 человека, а выздоровели 21 154. Всего за время пандемии выявлено 3 260 138 случаев заражения ковидом и 58 988 летальных исходов заболевания.

Ранее оперштаб разъяснял динамику данных об инфицировании. Числа связаны с количеством проведенных тестов и заборов анализа днями ранее. Вероятно, показатели снижаются, но не исключено, что праздничные дни повлияли на статистику.

Ранее Sobesednik.ru писал, что с 4 января в Петербурге начали вводить послабления для ограничительных мер в театрах и ресторанах.