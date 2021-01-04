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03 января, воскресенье

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[15:25]Смольный: В Питере вакцинировали 5 000 человек. Это в 5 раз меньше, чем по России
[14:41]ПФР решил радовать россиян заранее – размер будущей пенсии будут присылать с 45 лет
[13:46]Новое слово в популизме. Президент Бразилии сиганул с лодки и поплыл к людям
[13:19]В Москве женщине впервые разрешили управлять поездом метро
[12:36]Беларусь начала новый год с традиционного воскресного протеста против Лукашенко
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[11:21]За 11 месяцев водители в России заплатили почти 13 млрд за штрафы
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[08:27]7 лет за сбор валежника, санкционная труба, 800 тысяч привитых. Главное к 3 января

02 января, суббота

[17:26]В Москве со 2 января подорожала стоимость проезда на общественном транспорте
[16:46]Террористы подорвали автомобиль на северо-востоке Сирии. Есть пострадавшие
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01 января, пятница

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[17:30]За курение пациентов вне спецзон будут штрафовать должностных лиц больницы
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COVID-19 за сутки в РФ: 23 351 заболели, 482 умерли, 21 154 выздоровели

Здоровье и дом - Здоровье
11:13, 04 января 2021

COVID-19 за сутки в РФ: 23 351 заболели, 482 умерли, 21 154 выздоровели
Global Look Press
Global Look Press

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено 23 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Показатель существенно ниже, чем за последний месяц 2020 года.

Впервые на первую строчку по выявленному числу заражений вышел Санкт-Петербург — 3 657 новых диагноза. В Москве 3 591 новый заболевший.

Умерли 482 человека, а выздоровели 21 154. Всего за время пандемии выявлено 3 260 138 случаев заражения ковидом и 58 988 летальных исходов заболевания.

Ранее оперштаб разъяснял динамику данных об инфицировании. Числа связаны с количеством проведенных тестов и заборов анализа днями ранее. Вероятно, показатели снижаются, но не исключено, что праздничные дни повлияли на статистику.

Ранее Sobesednik.ru писал, что с 4 января в Петербурге начали вводить послабления для ограничительных мер в театрах и ресторанах.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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