Смольный: В Питере вакцинировали 5 000 человек. Это в 5 раз меньше, чем по России

Вице-губернатор Сантк-Петербурге Евгений Елин заявил, что в городе привиться согласились пока лишь 5 тысяч человек. По его словам, всего в Северной столице было 25 тысяч доз вакцины, из них 20 тысяч до сих пор стоят на складе, но желающих нет.

«Мы ожидали наплыва желающих. Идут жители, но не так активно, как мы думали. Недостаточная пропаганда, не совсем удобный пока сервис. Но скоро будет электронная очередь, запись по телефону», — приводит слова чиновника «Фонтанка». Он добавил, что чиновники администрации города привились почти все.

В Санкт-Петербурге по данным Росстата живет более пяти миллионов человек. Это второй по количеству жителей город в России — в Москве проживают больше 12 миллионов человек. Президент РФ Владимир Путин приказал начать массовую вакцинацию граждан уже 7 декабря. Таким образом получается, что почти за месяц привить удалось лишь 0,1% жителей Петербурга.

Как ранее писал Sobesednik.ru, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в России в целом вакцинировались уже 800 тысяч человек. От общего числа граждан это почти 0,5%. Следовательно, в Петербурге количество привитых почти в 5 раз меньше, чем в среднем по России.