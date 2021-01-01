В Словакии родственникам запретили общаться друг с другом, если не проживают вместе

В Словакии введены максимальные ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Гражданам запрещено общаться друг с другом, если они не проживают под одной крышей. Это распространяется в том числе на родственников, которые не проживают вместе.

Закрыты горнолыжные спуски и костелы. Гостиницам запрещено принимать новых постояльцев, которые и до этого располагались только в исключительных случаях. Туристическая сфера полностью остановлена.

С 19 декабря в стране не работают никакие магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Режим чрезвычайной ситуации возобновлен в Словакии еще с 1 октября. Сейчас его продлили еще на 40 дней. Власти опасаются, что в скором времени у учреждений здравоохранения не хватит ресурсов для сдерживания пандемии.

Ранее ВОЗ внесла вакцину от COVID-19 компании Pfizer в список рекомендованных к экстренному использованию.