Из-за требований к коечному фонду отправлен на доработку документ об онкопомощи

Девять из 13 человек рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» отправили на доработку приказ Минздрава о порядке оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом пишет журнал Vademecum.

Ранее против приказа выступили пациентские организации, ФАС и Нацмедпалата. Основная претензия предъявлена к избыточным и немотивированным правилам о числе минимального и максимального количества коек.

Так, отделение противоопухолевой лекарственной терапии должно располагать 20-50 койками, не менее чем пятью койками на одну установку для лучевой терапии, а в отделении хирургии должны содержаться 25-50 коек.

При этом редкая клиника отвечает таким критериям. Так, в Московской области из 51 медучреждения с онкологическим профилем соответствуют требованиям только три.

«Столь громоздкие требования к коечным фондам приведут к монополии крупных федеральных медцентров, что не будет отвечать интересам пациентов, понизит доступность онкологической помощи, будет нарушать их права на оказание платных медуслуг и права на выбор врача и медорганизации», — объясняет омбудсмен в области медицины и гендиректор ЕМС Андрей Янковский.

Против приказа направлялись коллективные обращения от пациентских организаций в Правительство РФ, Минюст, Минздрав и даже в Генпрокуратуру.