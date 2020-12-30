В Аргентине легализовано право женщин на аборт на сроке до 14 недель

В Аргентине сенаторы проголосовали за принятие законопроекта о праве на аборт для женщин. 38 сенаторов проголосовали за закон, 29 – против и один воздержался, пишет «Би-Би-Си».

До сих в Аргентине действовало одно из самых строгих законодательств, касающихся прерывания беременности. До сих пор аборт был разрешен только в случае изнасилования или в случае, когда здоровью женщины грозит опасность.

Католическая церковь требовала от законодателей отклонить законопроект, но президент Альберто Фернандес поддержал его. Он мотивировал свое утверждение, что аборт должен быть в бесплатной программе здравоохранения, тем, что 38 тысяч женщин ежегодно попадают в стационары после незаконного прерывания беременности.

Сейчас сторонники легализации репродуктивного выбора для женщин отмечают победу в борьбе за свое право принимать решение в отношении своих перспектив.

Также параллельно с законом о легализации абортов принят закон об обеспечении качественного медобслуживания для беременных женщин и матерей с маленькими детьми.

Два года назад сенаторы, разбирая аналогичный законопроект, проголосовали против легализации абортов.

Весной РПЦ предлагала запретить в России аборты на время пандемии, а теперь ведет активную кампанию для вывода прерывания беременности из ОМС.