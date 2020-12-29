Врачам запретят назначать антибиотики без клинически подтвержденного диагноза

Во втором и третьем чтениях принят закон «О биологической безопасности», в котором в том числе будет ужесточен надзор за оборотом антибиотиков и антипаразитарных средств.

Напомним, в 2017 году в КоАП были увеличены штрафы за свободный отпуск рецептурных препаратов для аптек и их сотрудников. Фармацевт теперь рискует заплатить от 5 до 10 тысяч рублей за оплошность (ранее размер штрафа составлял 1,5-3 тысячи), должностное лицо — до 30 тысяч, а юрлицо — до 150 тысяч. При этом аптеку могут закрыть на срок до 90 суток, писал «Фармвестник».

Сейчас в зону ответственности попадают и врачи. До сих пор со стороны аптечных сетей был ряд претензий, что медики не оформляют рецепты должным образом. Врач не сможет назначать препарат, из-за которого может развиваться устойчивость, если диагноз пациента не был клинически подтвержден.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

«Когда продажа антибиотиков подпрыгивает в десятки раз, что даже фармацевтическая промышленность не справляется с объемами производства, это ненормально», — цитирует ТАСС одного из авторов закона, Александра Петрова, члена комитета Госдумы по охране здоровья.

В соответствии с законом будет утверждена группа таких медикаментов, которые будут регулироваться хоть и не так, как психотропные, но более строго, чем сейчас.

Этот же закон будет касаться ветеринарной фармации. Отмечается, что нормативный документ будет краеугольным: в нем определены понятия и установки, на которые в перспективе будут нанизываться новые стандарты.

Бесконтрольный прием антибиотиков, противогрибковых и антипаразитарных средств в перспективе грозит не только конкретному пациенту, но и всему человечеству, поскольку бактерии, грибки и паразиты будут адаптироваться — лечение перестанет быть эффективным.