Российское лекарство от ковида на основе антител будут вводить через капельницу

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об отечественном препарате для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом пишет «РИА Новости».

По словам Гинцбурга, лекарство будет вводиться через капельницу. Ожидается, что эффект от него будет появляться через 7-10 дней.

«Одноразово в течение часа-полутора, а вот какие промежутки и сколько раз надо вводить – вот это мои сотрудники и знают! Обычные антитела быстро выводятся почками. А вот сотрудники института Гамалеи знают, как сделать такие антитела, чтобы они циркулировали в крови 7-10, а то и более дней. Это уже будет называться лекарственным препаратом», – цитирует Гинцбурга агентство. По его расчетам, каждому пациенту должно хватить одной-двух капельниц.

В ноябре глава центра имени Гамалеи сообщал о разработке препарата от коронавируса на основе антител. Тогда он выразил надежду на то, что препарат зарегистрируют примерно через год.

На днях Александр Гинцбург заявил, что большинство россиян к концу осени 2021 года смогут получить вакцину от коронавируса.