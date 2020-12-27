В России выявлен недельный максимум по числе заболевших: более 200 тысяч

За сутки в России обнаружено 28 284 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 24 390 человек, а скончались 552. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве.

Таким образом за последнюю неделю в стране заразились 201 871 человек, что превышает предыдущий антирекорд — 194 449 новых случаев, которые зафиксировали на прошлой неделе. Всего в России официально подтвердили уже более трех миллионов заражений ковидом, 2,45 миллиона выздоровлений и почти 55 тысяч смертей.

За сутки в Москве коронавирус нашли у 6 620 человек, а погибли 73 человека. В социальных сетях начали обращать внимание, что столичная статистика смертности уже месяц выдает почти одинаковые цифры: число смертей от ковида ни разу за это время не опускалось ниже 70 и не поднималось выше 80.

В Санкт-Петербурге такие же вопросы возникают к статистике заболеваемости: там за день выявили 3 761 случай. В течение месяца новых больных в сутки всегда примерно одинаковое количество: от 3 684 до 3 779, то есть ни разу цифры не разнились более чем на сотню.