В РФ снова более 29 тысячи заболевших. "Спутник-V" одобрили для пациентов 60+

За минувшие сутки в России выявили 29 258 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

На Москву из нововыявленных пациентов приходится 7 480 человек. Госпитализированы за сутки 1 774 москвича, а на ИВЛ находятся 569 жителей столицы с ковидом.

Полностью выздоровели за сутки 28 185 россиян, 567 человек скончались. При этом низким остается число бессимптомных больных — 15,6%.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что теперь вакцина «Спутник V» доступна и для граждан старше 60 лет. В эфире ВГТРК он сообщил о том, что было подтверждено безопасное применение вакцины для людей старшего возраста, пишет «Интерфакс».

При этом на неделе Минздрав разрешил изменить формат клинического исследования препарата. Контрольная плацебо-группа больше не набирается. Участники исследования, которые узнали по результатам анализов, что им ввели плацебо, в результате получили реальную прививку вакциной.

Научный сотрудник Национального медцентра онколог НИИ имени Петрова Антон Барчук в разговоре с «Медузой» предположил, что вакцина действительно эффективна и имеет сопоставимый с другими спектр безопасности.

«Прекращение набора в группу плацебо изменяет возможность соответствия изначальной рассчитанной выборке, но в теории мы можем резко увеличить набор в группу препарата, чтобы сохранить соотношения в заболеваемости и параметрах ошибок из изначальной гипотезы. Но я не вижу причин в раскрытии группы плацебо, тогда точно никакие другие точки смотреть уже будет нельзя», — заявил Барчук.