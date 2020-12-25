Дети умеют читать эмоции на лицах даже под масками

Медицинские маски не позволяют полностью скрыть эмоции и выражения лиц от детей, как показало исследование.

Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон доказали, что дети успешно считывают эмоции друг друга, даже если носят медицинские маски. Оказывается, значительная часть эмоциональных сигналов отражается в глазах, а не только на лицах, которые блокируют маски.

Авторы исследования подчеркивают, что в нынешней ситуации и взрослые, и дети должны постоянно общаться с людьми, чьи лица закрыты масками. А это может теоретически затруднить эмоциональное развитие детей, котором нужно понимать эмоции окружающих. Однако эксперименты, проведённые в специальной лаборатории детских эмоций при Университете Висконсин-Мэдисон, показали, что маски проблемой не являются.

В экспериментах приняли участие 80 детей в возрасте от 7 до 13 лет, которым показывали фотографии людей, изображающих на лицах грусть, гнев или страх. Часть людей открывала лица, а часть закрывала медицинскими масками или солнцезащитными очками. В 66% случаев дети правильно распознавали эмоциями на открытых лицах, а в 28% случаях — на лицах, закрытых медицинскими масками, что тоже является высоким результатом.