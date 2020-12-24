"Спутник V": 700 тысяч доз – в гражданский оборот в РФ, 300 тысяч – в Аргентину

Один из разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что в гражданский оборот в России по состоянии на вечер среды было выпущено порядка 700 тысяч доз препарата. При этом не менее 300 тысяч доз направили в Аргентину, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Вчера на вечер где-то (...) 650-770 тысяч [доз было выпущено], примерно столько же еще лежат на складе в различной степени готовности в плане получения разрешительных документов Росздравнадзора. У нас на складе они лежат, но еще контроль полностью не прошли», — поясняет в своем комментарии г-н Гинцбург.

«Первая поставка из 300 тысяч доз "Спутник V" доставлена в Аргентину. Это наибольшее количество вакцины от коронавируса, доставленное в латиноамериканскую страну», — говорится в сообщении РФПИ. Там также уточняют, что это поможет латиноамериканской стране начать вакцинацию до Нового года. Всего же туда планируют поставить 10 миллионов доз.

Ни в одном из комментариев не уточняется, идет ли речь о первой компоненте вакцины, о второй, об обеих сразу или за одну дозу считается комплект из двух компонент вместе.

Отвечая на один из вопросов во время своей пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин заверил, что создание коллективного иммунитета внутри России является приоритетным направлением работы руководства страны: «Прежде всего – всегда об этом говорил и скажу ещё раз, хочу, чтобы меня все услышали в стране, – наша задача провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Здесь есть некоторые вопросы», — сказа глава государства.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин назвал ещё пять профессиональных групп населения, которые могут претендовать на вакцинацию в столице.