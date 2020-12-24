Собянин перечислил еще пять групп граждан, которым доступна вакцинация от ковида

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 декабря в Москве будет доступна вакцинация от ковида для еще пяти категорий граждан, сообщает оперштаб.

Теперь уколоться «Спутником V» в поликлиниках смогут работники сферы ЖКХ, общепита, силовики и судьи, волонтеры, а также сотрудники НКО, церквей и других религиозных организаций.

Ранее к вакцинации приглашали медиков, работников образовательных организаций, соцработников, сотрудников СМИ.

За минувшие сутки в России выявили рекордное число заболевших и умерших от коронавируса.