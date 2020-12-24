После инсультов женщины умирают чаще мужчин

Сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты и инсульты, являются основной причиной смерти в большинстве стран мира. Но их симптомы и факторы риска у мужчин и женщин сильно отличаются. По оценке Американской кардиологической ассоциации, хотя часть симптомов инсульта у мужчин и женщин одинакова, обмороки, рвота и тошнота, спутанность сознания и общая слабость характерны больше для женщин. А это затрудняет своевременную постановку диагноза и ухудшает результаты лечения.

Эффективность терапии инсульта зависит от того, насколько быстро пациента доставили в больницу и начали ему оказывать помощь. Статистика показывает, что женщины все еще живут дольше мужчин, а поэтому переносят инсульты в более старшем возрасте. Исследователи также установили, что у женщин инсульты чаще происходят из-за гипертонии, аритмии и предынсультной инвалидности. Мужчины же чаще страдают болезнями периферических артерий, злоупотребляют спиртным и курят, что тоже увеличивает опасность инсультов. Но данные различия нередко не принимаются во внимание врачами, поэтому риск женщины умереть от инсульта выше.

И ещё один фактор, увеличивающий риск смерти для женщин в течение года после инсульта, это наличие сопутствующих заболеваний. У представительниц прекрасного пола помимо инсульта часто имеются сердечная недостаточность, деменция и аномалии артериального давления. Кроме того, врачи дают женщинам менее скоординированные консультации о лекарствах для профилактики рецидивов инсультов.