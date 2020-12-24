Ученые выяснили, что ношение масок действует на людей успокаивающе

Постоянное ношение масок укрепляет психологическое самочувствие человека, как показало исследование.

С начала этого года, когда на нашу планету обрушилась пандемия коронавируса, в большинстве стран мира ввели обязательный масочный режим. Уже доказано, что медицинские маски намного снижают риск передачи коронавируса, так как сокращают выделение заражённых аэрозольных капель в воздух. Исследователи из Университета Эдинбурга установили и ещё одну положительную роль масок.

Если раньше говорилось, что сама картинка с толпами людей в масках на улицах наводит на депрессивные мысли, то теперь получен обратный вывод. Оказывается, люди в масках одним своим видом укрепляют психическое здоровье друг друга. Установлено, что постоянно носящие в публичных местах маски чувствуют себя лучше в эмоциональном плане по сравнению с теми, кто этого не делает. Таковы результаты наблюдений с участием 11 000 человек.

Но почему ношение масок укрепляет психическое самочувствие? Вполне возможно, что носящие маски люди ощущают себя в большей безопасности в плане угроза заражения. А если они видят, что и окружающие носят маски, то справедливо полагают, что риск передачи вируса ещё сильней снижается.