Частицы микропластика впервые выявили в плаценте

Ученые нашли частицы микропластика в человеческой плаценте, что внушает серьезную озабоченность.

Исследователи из Италии выявили частицы микропластика в 4 из 6 анализов, взятых из плацент, которые роженицы согласились пожертвовать науке вскоре после появления детей на свет. При этом ученые подчеркивают, что проанализировали лишь небольшую часть плацент. Следовательно, в реальности объём микропластика там может быть еще более высоким.

Микропластиком называют крошечные фрагменты пластика диаметром менее 5 мм, которые содержатся в бутилированной воде, морепродуктах и морской соли. Они представляют огромную опасность для здоровья, а недавно ученые подсчитали, что среднестатистический человек ежегодно может потреблять до 60 000 (!) частиц микропластика от морепродуктов, бутилированной воды, соли и пищевых упаковок из пластика. Теперь доказано, что попадающий в организм микропластик может проникать в ткани плаценты.

Плацента играет важнейшую роль в процессе развития плода, обеспечивая его питательными веществами и кислородом, а также выводя оттуда продукты жизнедеятельности. Из-за проникновения в плаценту микропластика беременность может протекать с разными осложнениями, включая предэклампсию и задержку роста плода.