Ученые проследили путь развития бактерий, вызывающих заражения крови

Исследование показывает, как развивались определенные бактерии сальмонеллы, вызывающие смертельные заражения крови.

Ученые Ливерпульского университета использовали объединенную мощь геномики и эпидемиологии, чтобы понять, как эволюционировала разновидность бактерий сальмонеллы, которая уже убила сотни тысяч людей с ослабленным иммунитетом в Африке. Вызываемые резистентным к лекарствам типом Salmonella Typhimurium под названием ST313 заражения крови представляют серьезную проблему в Африке, где эти заболевания носят эндемический характер, убивая по 50 000 человек ежегодно.

В новой статье для журнала Nature Microbiology группа исследователей из Великобритании, Франции и Малави рассказала, как взяла образцы двух полных коллекций изолятов сальмонелл от африканских пациентов с заражениями крови за период с 1966 по 2018 годы, чтобы составить эволюционный путь сальмонелл. В ходе исследования ученые секвенировали геномы 680 изолятов сальмонелл, раскрыв путь важнейших генетических событий, ответственных за заражение людей с ослабленным иммунитетом. Впервые выявлены мутации, влияющие на функцию генов в процессе эволюции ST313.

Команда также обнаружила новую чувствительную к антибиотикам линию ST313, которая появилась в Малави в 2016 году и тесно связана с вариантами сальмонеллы, вызывающими желудочные инфекции в Великобритании и Бразилии. Исследователи предполагают, что изменения в использовании антибиотиков в Малави в период с 2002 по 2015 год могли создать возможность для появления этой новой чувствительной к антибиотикам линии ST313.