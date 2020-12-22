Попова: Британский штамм ковида пока не дошел до России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила, что в России не обнаружен штамм, о котором говорят в Великобритании.

Напомним, ранее в ряде стран обнаружены пациенты с более заразным штаммом коронавируса. Но Попова успокоила общественность, пояснив, что мутации вируса — обычно явление.

«В интересах граждан оперативным штабом было принято решение вчера приостановить сообщение с Великобританией на неделю в рамках превентивных мер. И, даже несмотря на то, что объем авиасообщения между государствами невелик, мы считаем необходимым минимизировать любые риски», — цитирует главу ведомства, ТАСС.

Также Анна Попова отметила, что упомянутый штамм вируса наблюдался в Великобритании уже в июне текущего года.