С 22 декабря Россия закрывает границы с Великобританией из-за нового ковида

Оперативный штаб при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение на неделю приостановить авиасообщение с Великобританией из-за угрозы нового ковида, заражение которым происходит на 70% быстрее. Границы будут закрыты с 22 декабря.

«Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения», — говорится в сообщении, которое передает ТАСС.

В Лондоне 60% новых случаев заражения коронавирусом в день приходятся именно на более заразную мутацию ковида. Она уже была обнаружена и в ряде других стран. В Великобритании болезнь появилась в сентябре, однако внимание на неё обратили лишь к середине ноября.

В ряде стран сообщение с Англией начали экстренно останавливать ещё вчера, однако российский оперштаб сперва отверг этот вариант действий. После этого решение властей подверглось резкой критики со стороны оппозиции, в том числе со стороны политика Алексея Навального, который призвал в срочном порядке закрыть границы.