Кормящим мамам посоветовали тоже пить молоко

Практикующим грудное вскармливание мамам требуется пить коровье молоко.

Если малыш находится на грудном вскармливании, как это рекомендуют эксперты Всемирной организации здравоохранения, то его маме лучше почаще употреблять коровье молоко и молочные продукты. Таким образом ребёнок в будущем сможет резко снизить риск развития пищевой аллергии, как показало исследование ученых из Технологического университета Чалмерса в Швеции. В нем приняли участие 500 женщин, у которых детей проверили на аллергию в возрасте одного года.

Оказалось, что если женщины активно налегали на коровье молоко в период грудного вскармливания, то вероятность развития у их детей пищевой аллергии была значительно меньше, чем у детей тех мам, которые молока не употребляли. Исследователи подчеркивают, что многие женщины намеренно отказываются от употребления молока, так как подозревают у себя невосприимчивость к лактозе или молочному белку.

В реальности подобного рода невосприимчивость встречается у очень незначительного числа взрослых людей. Им действительно молоко употреблять не следует, а вот все остальные могут делать это с чистой совестью. Молоко очень полезно для здоровья не только мамы, но и ее ребёнка, что и подтвердили новые исследования.