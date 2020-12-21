Александр Гинцбург: к концу 2021-го от COVID-19 могут быть привиты 70% россиян

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что большинство россиян смогут получить вакцину от коронавируса к концу осени 2021 года.

«К ноябрю следующего года большая часть, а именно около 70% населения Российской Федерации получат данный вакцинный препарат, что будет гарантировать наличие популяционного иммунитета, что сделает данную инфекцию, данный возбудитель вакциноуправляемым», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

По словам директора НИЦ Гамалеи, сейчас в гражданском обороте находятся около 440 тысяч доз вакцины «Спутник V», в ближайшие дни будут выпущены еще 200 тысяч. Он отметил, что ни у кого из 30 тысяч привитых добровольцев коронавирусная инфекция не развилась в какой бы то ни было форме.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что AstraZeneca и Центр Гамалеи подписали меморандум о сотрудничестве по борьбе с коронавирусом.