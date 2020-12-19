Президент Чили обвинил себя в нарушении масочного режима

Президент Чили Себастьян Пиньера отреагировал на резонанс в соцсетях, где пользователи обвинили его в нарушении эпидемиологических ограничений.

5 декабря он появился на одном из пляжей без маски и не отказался сфотографироваться с местной жительницей. И она, и он при этом были без масок и стояли вплотную друг к другу.

Отмечается, что находиться без маски на пляжах можно, но только в случае, если соблюдается социальная дистанция в два метра.

После резонанса в соцсетях Себастьян Пиньера сам обратился с жалобой на себя к медицинским властям. Министерство здравоохранения региона Вальпараисо в итоге решило оштрафовать его на 2 2551 450 песо, что эквивалентно 3,5 тысячам долларов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на твиттер ведомства.