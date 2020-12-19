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Людям с антителами к ковиду не будут делать прививку "Спутником V"

Здоровье и дом - Здоровье
16:53, 19 декабря 2020

Людям с антителами к ковиду не будут делать прививку "Спутником V"
Анна Попова // Фото: Global Look Press
Анна Попова // Фото: Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, стоит ли прививаться от коронавируса пациентам, которые уже переболели им.

По ее словам, перед каждой вакцинацией, как правило, сдается анализ на наличие антител. Если они обнаруживаются, то прививка ни к чему. Если же человек переболел, но у него не нашли тела, то врач должен определить, почему их нет и действительно ли пациент был заражен коронавирусом. На этом основании будет принято решение о вакцинации, передает слова Поповой «Парламентская газета».

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что ведомство намерено привить вакциной «Спутник V» 60% взрослого населения.

Ранее Анна Попова высказала предположение, что к весне пандемия коронавируса в стране завершится.

Теги: #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Здоровье

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Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

А если уж нынешние прокуроры посмотрят, во что дети играют за компьютером, то, наверное, придут к выводу, что проще запретить интернет, компьютеры и все прочие гаджеты. Можно на всякий случай запретить и детей, чтобы уж наверняка. Но, кажется, толку будет больше, если запретить подобных прокуроров

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

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