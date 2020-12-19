Людям с антителами к ковиду не будут делать прививку "Спутником V"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, стоит ли прививаться от коронавируса пациентам, которые уже переболели им.

По ее словам, перед каждой вакцинацией, как правило, сдается анализ на наличие антител. Если они обнаруживаются, то прививка ни к чему. Если же человек переболел, но у него не нашли тела, то врач должен определить, почему их нет и действительно ли пациент был заражен коронавирусом. На этом основании будет принято решение о вакцинации, передает слова Поповой «Парламентская газета».

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что ведомство намерено привить вакциной «Спутник V» 60% взрослого населения.

Ранее Анна Попова высказала предположение, что к весне пандемия коронавируса в стране завершится.