Глава Роспотребнадзора уверена, что к весне эпидемия закончится

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что к весне россияне смогут выдохнуть: эпидемия может закончиться к тому времени.

«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — цитирует ТАСС главу ведомства.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что вакцинация от ковида может существенно снизить циркуляцию вируса, но его присутствие все равно в определенной степени сохранится.

За минувшие сутки в России выявлено 28 209 новых пациентов с коронавирусом, 585 человек умерли. 6 459 человек заболели в Москве, пишет оперштаб столицы.

Минувшей ночью силовики в Петербурге и Москве провели рейды по заведениям, которые обслуживали посетителей после 23:00. В московском баре сотрудники ОАТИ совместно с полицией взломали входные двери.