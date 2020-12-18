Успех беременности зависит от здоровья отца

Беременность от мужчины со слабым здоровьем чаще заканчивается неудачей, как узнали ученые.

Когда женщина зачинает ребенка от нездорового отца, то ее беременность с большей вероятностью заканчивается потерей малыша. Так что надеющиеся стать родителями пары должны уделять больше внимания здоровью отца, как советуют ученые. В опубликованном научным журналом Human Reproduction исследовании было изучено около миллиона беременностей в США в период с 2009 по 2016 годы. Ученые проанализировали итоги беременностей, в которых участвовали отцы с диагнозом метаболический синдром.

Это широко распространенное состояние, включающее ожирение, диабет и высокое артериальное давление. Затем исследователи провели аналогичные наблюдения среди пар со здоровыми отцами. Установлено, что риск потери ребенка увеличивается на 10%, когда у мужчины лишь одно заболевание связано с метаболическим синдромом, на 15% у представителей сильного пола с двумя состояниями, и на 19% у тех, кто имел все три проблемы.

У женщин с такими партнерами был зафиксирован более высокий уровень выкидышей, мертворождений и внематочных (эктопических) беременностей, которые происходят, когда оплодотворенная яйцеклетка растет за пределами внутренней оболочки матки. Спасти внематочную беременность нет возможности, а в некоторых случаях они даже могут привести женщину к смерти.