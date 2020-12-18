Ученые: от женского рака могут защитить контрацептивы

Исследование показало, что пероральные противозачаточные таблетки защищают от рака яичников и эндометрия.

Исследование с участием более чем 250 000 женщин показало, что использование контрацептивов в виде таблеток может защитить женщин от рака яичников и эндометрия. Защитный эффект сохраняется в течение нескольких десятилетий после прекращения приема лекарств, что особенно приятно. Наблюдения осуществлялись командой из Университета Уппсалы в Швеции.

Гормональные контрацептивы включают эстроген и прогестин, которые являются синтетическими формами женских половых гормонов. Эстроген и прогестин в таблетках предотвращают овуляцию и тем самым препятствуют зачатию. Ученые сравнили заболеваемость раком груди, яичников и эндометрия у женщин, которые принимали оральные противозачаточные таблетки и тех, кто никогда их не принимал.

Женщины из первой группы имели гораздо меньший риск развития рака яичников и эндометрия. Через 15 лет после прекращения приема контрацептивов риск был примерно на 50% ниже. Его снижение обнаруживалось в течение 30-35 лет после прекращения приема. Любопытно, что ранее противозачаточные таблетки были связаны с повышенным риском рака груди.