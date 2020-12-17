Риск заражения COVID-19 в школах оказался не выше, чем где-либо еще

Показатели заражения COVID-19 в школах аналогичны таким же цифрам в обществе, как узнали ученые.

Уровень заражения COVID-19 среди учащихся и сотрудников школ был связан с аналогичными показателями в обществе в целом на пике второй волны, как показало одно из крупнейших исследований Управления национальной статистики и Лондонской школой гигиены и тропической медицины. Они провели тестирование почти 10 000 учеников и сотрудников по всей Англии в ноябре.

Тестирование проводилось в школах и не затрагивало участников, имеющих какие-либо симптомы. Исследование показало, что 1,24% учеников и 1,29% персонала дали положительный анализ на ковид. Процент зараженных сотрудников был выше в средних школах (1,47%), чем в начальных (0,75%). Для учеников процент положительных результатов теста также был выше в средних школах (1,48% против 0,89%).

Однако статистические данные указывают на то, что различия между учениками и персоналом, а также начальными и средними школами не являются статистически значимыми. Согласно отдельному исследованию COVID-19 в местных сообществах, 1,2% населения в целом были заражены коронавирусом за тот же период времени. Значит, в школах заболевают точно так же, как и в обществе.