Ученые: при опасном раке простаты можно не спешить с операцией

Исследование показало, что торопиться с хирургическими операциями при рискованном раке простаты не стоит.

Радикальная простатэктомия (РП) при высоком риске метастазирования локализованного рака простаты может быть безопасно отложена на срок до 6 месяцев после постановки диагноза. А это имеет значение для планирования лечения рака именно сейчас — в условиях пандемии коронавируса и закрытия многих больниц.

Исследование дополняет имеющиеся работы, касающиеся безопасного периода отсрочки лечения рака. И пациенты могут быть уверены, что им можно потратить разумное количество времени, прежде чем принимать окончательное решение об операции. Такое мнение ученые излагают в журнале JAMA Network Open. Чем дольше планируется операция, тем большее удовлетворение ее итогами может получить пациент.

Используя Национальную базу данных по раку, ученые Университета Пенсильвании в Филадельфии проанализировали 32 184 мужчин со средним возрастом 64 года, которые перенесли рак простаты с 2006 по 2016 год. Из исследования исключены пациенты, получавшие терапию за счет ограничения уровня андрогенов. Увеличение времени проведения РП с 31-60 до 180 дней не было связано с повышенным риском неблагоприятных патологических исходов, включая поражение лимфоузлов, то есть метастазирования. Рост этого интервала до 180 дней не приводил и к повышенной смертности.