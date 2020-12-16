В Курске завели дело о причинении смерти по неосторожности 14 ковидным пациентам

В Курске начато уголовное разбирательство по делу о причинении смерти по неосторожности в ковидном госпитале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В течение нескольких дней после поломки кислородного оборудования в стационаре скончались 14 пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что в те дни 40 человек из числа заболевших ковидом были переведены в другие больницы сразу после обнаружения неисправности в газификаторе, который подает кислород.

Кроме уголовного, в отношении медучреждения заведено административное дело со стороны Ростехнадзора. Ведомство выявило нарушения при техническом обслуживании газификатора.

В конце октября сообщалось о взрыве кислородной комнаты в больнице с ковидным стационаром в Челябинске.