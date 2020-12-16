Уральское дело о "контрабанде" антидепрессанта суд перенаправил в Подмосковье

Дело жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, которую обвинили в контрабанде наркотиков за покупку антидепрессанта «Элонтрил», будут рассматривать в подмосковном суде. Так решил Железнодорожный суд столицы Урала и вернул дело в прокуратуру.

Напомним, Дарья Беляева была задержана в апреле при получении посылки с действующим веществом бупропионом. В России он не запрещен, но его нет в реестре лекарственных препаратов. Эксперт таможни посчитал, что бупропион является производным эфедрона, запрещенного в России стимулятора.

У Дарьи диагностировано шизотипическое расстройство, и психиатры не могли подобрать ей схему, которая помогала бы войти в ремиссию. Препарат, который ей рекомендовали, можно было заказать лишь из-за рубежа. Дарья купила таблетки у польского поставщика.

Российское общество психиатров после резонанса в СМИ опубликовало заявление, где эксперты поясняют, что бупропион не является наркотическим средством и не вызывает зависимости у человека. Кроме того, психиатрическая экспертиза признала Дарью Беляеву невменяемой и настаивает на амбулаторном лечении обвиняемой.

Дело при этом не закрыли. Суд посчитал нужным перенаправить его на рассмотрение в Московскую область, поскольку именно там посылка пересекла границу.

Защитник Беляевой, адвокат по наркотическим делам Арсений Левинсон считает, что процесс затягивают, что нарушает право подсудимой на разумный срок судопроизводства и защиту от необоснованного уголовного преследования.

«Уже более 1 года 8 месяцев она ждет разбирательства ее дела, чтобы доказать свою невиновность. Что она не опасна для себя или окружающих, а ее действия по приобретению антидепрессанта не являются общественно опасным деянием, запрещенным уголовным законом», — поясняет Левинсон в комментарии «Таким делам».

Ранее Sobesednik.ru писал, что всего в стране возбуждено порядка десяти дел по закупке антидепрессанта бупропиона.