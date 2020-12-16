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Малярия лишает мозг человека притока кислорода

Здоровье и дом - Здоровье
17:27, 16 декабря 2020
Американские СМИ

Малярия лишает мозг человека притока кислорода
Global Look Press
Global Look Press

Ученые смогли решить загадку 100-летней давности о том, как малярия влияет на мозг своих жертв. 

Используя методы визуализации мозга, ученые раскрыли вековую тайну того, как малярия влияет на мозг. Церебральная малярия является серьезным, опасным для жизни осложнением заражения паразитом Plasmodium falciparum, который попадает в организм людей через укусы комаров Anopheles. Хотя пятая часть пациентов с этой формой болезни умирает, несмотря на лечение, а у выживших часто встречаются нейрокогнитивные последствия, механизм влияние малярии на мозг не был известен ученым.

В опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases исследовании использовались передовые МРТ-сканы для сравнения изменений в мозге выживших и умерших от болезни в разных возрастных группах. Ученые обследовали 65 пациентов с церебральной малярией и 26 пациентов из контрольной группы с «неосложненной» малярией. Они обнаружили, что отек мозга имеет тенденцию уменьшаться с возрастом пациента, и что, в отличие от детей, не было корреляции между отеком мозга и смертью у взрослых пациентов. 

В смертельных случаях у взрослых наблюдалось серьезное кислородное голодание, поражающее все структуры мозга, а не только локальные участки, как у выживших. Выявлено значительное повышение уровня определенных молекул в крови, которое указывает на кислородную недостаточность — она и разрушает мозг. Основываясь на результатах, исследователи полагают, что можно разработать систему для выявления пациентов с риском летального исхода малярии, которая могла бы сориентировать врачей на более пристальное внимание к их нуждам.

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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