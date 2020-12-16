Дело об убийстве новорожденного в Калининграде закончилось оправданием врачей

В Калининграде областной суд оправдал двух медиков, которых обвиняли в убийстве младенца, рожденного на 22-й неделе беременности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Уголовное разбирательство продолжалось с лета 2019 года. И.о. главврача Елену Белую обвиняли в том, что та якобы решила убить мальчика, родившегося с весом 700 граммов, чтобы не портить статистику медучреждения, что могло повлиять на ее назначение главврачом. Предполагалось, что для убийства она привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элину Сушкевич.

По версии следствия, именно Сушкевич ввела мальчику сульфат магния, ставшего причиной смерти. При этом в официальной документации отмечается, что ребенок умер до начала родов.

Дело вызвало общественный резонанс среди врачебного сообщества. Медики в основном защищали коллег. Отмечалось, что выживаемость среди детей с таким низким весом не выше 5-10%.

В итоге суд признал невиновными и Элину Сушкевич, и Елену Белую.