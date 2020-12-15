МГУ и мэрия Москвы разработали калькулятор для оценки тяжести пневмонии

Еще один цифровой сервис позволит российским медикам определять траекторию лечения пациентов с коронавирусом. На платформе ЕМИАС опубликован «КТ-калькулятор», где перечислены основные критерии, по которым врачи могут определить тяжесть болезни и разработать план лечения.

Медицинскому сотруднику достаточно заполнить ячейки с показаниями и искусственный интеллект выдаст рекомендации по терапии.

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина отмечается, что проект был создан учеными МГУ имени Ломоносова и властями столицы, на основе полумиллиона электронных историй болезни жителей столицы. Большие данные позволяют стандартизировать подходы к лечению.

Тяжесть течения будет ранжироваться по трем категориям: легкое, среднее, тяжелое.

По данным столичного оперштаба, в России за минувшие сутки выявлено 26 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 418 из них в Москве, а 3 765 — в Петербурге.