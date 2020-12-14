Иммунитет под угрозой: ученые обнаружили новую опасность, исходящую от клещей

Новое исследование показывает, что болезнь Лайма негативно влияет на иммунную систему.

Вызывающие болезнь Лайма бактерии Borrelia burgdorferi нарушают связь между дендритными и Т-клетками, которые являются «солдатами» иммунитета, воюющими против чужеродных захватчиков. Проведенное учеными из Центра клинических исследований болезни Лайма при Университета Джонса Хопкинса исследование продемонстрировало, что бактерии превращают дендритные клетки, которые обычно представляют белки от патогенов вроде бактерий и вирусов, в Т-клетки иммунной системы. А позднее они и проявляют иммунный ответ против любых вирусов или инфекций. Исследование было опубликовано в Frontiers in Medicine.

Известно, что болезнь Лайма вызывает ослабление иммунной системы. Чтобы понять, как это происходит, исследователи изолировали дендритные клетки от здоровых участников исследования и подвергли их воздействию Borrelia burgdorferi. Оказалось, что бактериальная инфекция вызывает созревание и активацию рецепторных участков на поверхности дендритных клеток, известных как HLA-DR. Обычно эти клетки HLA-DR представляют антигены к Т-клеткам.

Когда HLA-DR взаимодействуют с Borrelia burgdorferi, то структурно изменяются и не позволяют дендритным клеткам «помечать» бактериальные белки как чужеродные, что и приводит к привлечению Т-клеток. Но последние вместо того, чтобы атаковать болезнетворные бактерии, бьют по здоровым клеткам. А если у человека есть генетическая предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям, таким как волчанка или ревматоидный артрит, заражение Borrelia burgdorferi может спровоцировать их развитие. Ученые подчеркивают, что дальнейшие исследования HLA-DR и реакции дендритных клеток на Borrelia burgdorferi могут помочь в разработке новых методов лечения болезни Лайма.