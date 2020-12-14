Уникальное кольцо поможет диагностировать коронавирус на ранней стадии

Создано кольцо-градусник, способное выявить COVID-19 на ранней стадии даже при минимуме симптомов.

«Умное кольцо», непрерывно сообщающее данные о температуре, может сигнализировать о COVID-19 на самых ранних стадиях. Причем даже в тех случаях, когда подозрений на коронавирусную инфекцию появиться еще не может. Опубликованное в журнале Scientific Reports исследование показало, что устройство может быть лучшим индикатором болезни, чем градусник. А это приведет к более ранней изоляции пациента и своевременному тестированию, сдерживающему распространение таких заболеваний, как COVID-19.

Хотя в настоящее время неизвестно, насколько эффективно «умное кольцо» может обнаруживать бессимптомный COVID-19, ученые заявили, что у 38 из 50 участников лихорадка была выявлена, когда ее симптомы не были замечены врачами. Многие факторы влияют на температуру тела. При этом периодическое измерение температуры не имеет большого значения, как отмечают ученые, так как у людей часто повышается температура по разным причинам. И само по себе это не может быть серьезным отклонением.

А вот постоянная информация о температуре поможет лучше определить болезненную лихорадку. Хотя количество участников исследования не так велико, чтобы его можно было экстраполировать на все население, исследователи полагают, что их «умное кольцо» эффективно обнаруживает болезнь при сглаженных симптомах.