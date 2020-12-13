В Петербурге заявили о беспрецедентной нагрузке на ковидные стационары

По данным комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению, эта неделя стала рекордной по числу госпитализаций больных с коронавирусом, рассказал на своей странице во «ВКонтакте» его председатель Дмитрий Лисовец.

«Эта неделя отмечена серьезным ростом числа госпитализаций. Установлен рекорд недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары – 5785 человек. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 6,1%», — говорится в сообщении чиновника.

Он также отметил, что текущая ситуация является беспрецедентной в плане нагрузки на ковидные стационары, развернутые в Питере.

По официальным данным, в Санкт-Петербурге уже больше двух недель выявляют в районе 3700 новых случаев коронавируса. При этом до 26 ноября наблюдался резкий постепенный рост числа больных, а теперь статистика изо дня в день почти не меняется, корректируясь в рамках схожих значений без каких-либо серьезных отклонений. В городе сейчас порядка 70 тысяч зараженных коронавирусом.