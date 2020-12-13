Число активных случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено 28 080 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 488 человек погибли от болезни, а 20 277 были выписаны. Таким образом число активных случаев возросло за день почти на восемь тысяч и впервые превысило отметку в полмиллиона. Сейчас по всей стране по официальным данным 500 752 человек болеют коронавирусом.

В Москве за сутки нашли 6 425 больных коронавирусом, 72 человека умерли, а 4 841 жителей выздоровели. В Санкт-Петербурге случаев заражения в два раза меньше — 3 768, а количество смертей почти такое же — 67. При этом 2 151 человек выписан.

Максимум по числу зараженных выявлен в Московской области, где ковид нашли у 1 444 человек. При этом выздоровели лишь 962 человека, а умерли 31.

В Нижегородской области количество новых случаев снова упало ниже полутысячи — сегодня их 497. При этом 15 человек скончались и 433 выздоровели.