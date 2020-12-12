Вспышка неизвестной болезни в Индии может быть связана с рисом

В Индии эксперты Национального института питания опубликовали данные исследования риса и овощей в городе Элуру, где ранее от неизвестной болезни пострадали 613 человек, пишет ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

Ученые нышли следы ртути в рисе, а также остатки токсичных веществ в овощах в чрезмерном количестве. При этом в крови у пациентов с неизвестной болезнью обнаружены остатки фосфорорганических соединений. Как именно они могли оказаться в организме, пока неизвестно.

Также сообщалось, что в крови заболевших были в том числе следы свинца и никеля. Но вместе с тем медики исключили заражение питьевой водой, хотя раньше были такие предположения.

11 декабря было выявлено еще четыре случая заболевания. Общее число пациентов, столкнувшихся с неизвестной патологией, достигло 613. Стационарное лечения проходят 13 из них, а три человека скончались.

Симптомами болезни являются головные боли, внезапные потери сознания и боли в спине. Чаще симптомы сохраняются 10-15 минут. Некоторые пациенты при этом не помнят, что с ними происходило.