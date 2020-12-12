У 28 тысяч россиян за сутки выявлен COVID-19. 26 тысяч человек выздоровели

В России за минувшие сутки выявлено 28 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает столичный оперштаб.

Продолжает сокращаться число бессимптомных больных. За последний день их 18,4%, хотя продолжительное время они составляли около четверти зарегистрированных за сутки зараженных.

В Москве выявлено 6 622 новых случая, в Петербурге — 3 776, в Подмосковье — 1 393.

Умерли за минувшие сутки 560 пациентов, а выздоровели 26 118. Общее число заразившихся с начала пандемии в России — 2 085 958 человек.