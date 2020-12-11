В России абсолютный максимум смертности от ковида в сутки

По данным оперативного штаба, за сутки в России обнаружено 28 585 новых случаев коронавируса. При этом 26 171 человек выздоровел. По количестве умерших от болезни в стране зафиксирован новый антирекорд за всё время — 613 человек. Раньше порог в 600 смертей достигнут не был.

В Москве коронавирус выявлен у 7 215 человек, а погибло 77 человек. В городе уже месяц ежедневно от коронавируса умирают не меньше 69 и не больше 77 человек.

В Санкт-Петербурге зафиксировано 3 779 новых случаев болезни и 69 смертей. К 26 ноября количество заболевших резко выросло до 3 669 (за полмесяца прибавилось почти 2 тысячи случаев) и затем ещё за полмесяца постепенно выросло на 110 человек, почти не изменяя изо дня в день.

Статистика по Петербургу

В Московской области на 29 погибших пришлось 1 370 зараженных, что близко к максимуму за всё время. Далее следует Нижегородская область с 495 заболевшими при максимуме в 499 Свердловская область, впервые преодолевшая отметку в 400 новых случаев (402).