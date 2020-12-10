Уголовное преследование могут ввести даже за ввоз лекарств, рекомендованных ВОЗ

Минздрав просит ужесточить законодательство, о преследовании за нелегальный ввоз незарегистрированных на территории России препаратов. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на портал правовых актов.

Сейчас законодательство не подразумевает уголовной ответственности за ввоз и сбыт незарегистрированных препаратов, если они есть в рекомендательных списках ВОЗ. Минздрав предлагает упразднить эту формулировку в нормативном акте.

«Данная формулировка фактически декриминализирует ввоз в Российскую Федерацию и дальнейший сбыт незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена», – считают в Минздраве.