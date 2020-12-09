Тренировки быстро снимают боль лишь у тех, кто в это верит

Физические нагрузки способны избавить от боли, но лишь тех, кто в это верит, как показало исследование.

Ученые из Университета Южной Дании изучили феномен, называемый спортивным обезболиванием, который представляет собой снижение болевых ощущений, наблюдаемое после упражнений. Существуют различные теории, объясняющие, почему это происходит, включая высвобождение блокирующих боль химических веществ эндорфинов в мозгу. Возможно, дискомфорт от самих упражнений снижает нашу чувствительность к последующему общему болевому дискомфорту.

Исследователи набрали 83 добровольца, мужчин и женщин примерно поровну, и разделили на три группы. В одной группе сказали, что упражнения могут уменьшить боль, в другой о том, что нагрузки ее усиливают, а участникам третьей вообще ничего не сообщили. Затем все добровольцы выполняли трехминутные приседания со стеной без опоры, сгибая ноги почти под 90 градусов. До и после приседаний ученые провели серию тестов, чтобы измерить восприятие боли.

В итоге у получившей положительную информацию о нагрузках группы наблюдалось значительное повышение болевого порога. В группе, участникам которой сказали, что упражнения усугубят боль, отмечалось небольшое снижение болевого порога. Наконец, в контрольной группе наблюдалось аналогичное, но немного меньшее увеличение порога. Результаты были получены на четырехглавой мышце, сохранявшей активность во время приседаний.