Путин подписал закон о прямом финансировании федеральных клиник

На правительственном портале правовой информации опубликован подписанный президентом закон о реформе системы обязательного медицинского страхования.

Напомним, против законопроекта выступали пациентские организации. Согласно внесенным поправкам в закон об ОМС, теперь на федеральном уровне бюджетирование учреждений будет проводится непосредственно через Фонд обязательного медстрахования, без участия страховых организаций. Тот же ФОМС будет контролировать реализацию средств и качество оказания медицинской помощи.

Также сокращен диапазон возможного процента, который идет из ФОМС в счет страховой компании. Если раньше процентная ставка была равна 1-2%, то сейчас страховые службы могут рассчитывать только на 0,8-1,1% от средств, выделяемых на здравоохранение.

Правозащитное и пациентское сообщества опасаются, что теперь контроль за качеством лечения со стороны ФОМС будет формальным.