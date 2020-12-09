Ученые посоветовали силовые тренировки людям, хирургически уменьшившим желудок

Физические нагрузки защитят кости жертв ожирения после бариатрических операций, как показывает исследование.

Хотя бариатрические операции для снижения веса являются высокоэффективным средством лечения ожирения, они могут нанести вред здоровью костей. Новое исследование предполагает, что физические нагрузки устранят этот недостаток. В исследовании участвовали произвольно отобранные 84 пациента, прошедшие через операции по сокращению размера желудка, которых разделили на две группы.

В первой практиковали тренировки, а вторая была контрольной. Участники рабочей группы выполняли упражнения с высокой ударной нагрузкой, на устойчивость и сопротивление три раза в неделю. Через 12 месяцев после операций у них имелись более высокие показатели минеральной плотности костной ткани в поясничном отделе позвоночника и предплечье.

Даже посетившие половину тренировок все равно имели более высокую минеральную плотность костной ткани шейки бедра, чем в контрольной группе. Следовательно, структурированная программа упражнений может быть действенным вариантом защиты костей при резкой потере веса, вызванной хирургическим вмешательством. Это тем более важно, если учесть, что многие пациенты подвергаются операциям в раннем взрослом или даже в детском возрасте.