Весь 2021 год в школах для каждого класса будет предусмотрен отдельный кабинет

В Роспотребнадзоре продлили до 1 января 2022 года специальные санитарные правила на период пандемии коронавируса, пишут «Такие дела» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Детям на входе будут измерять температуру, а кабинеты периодически будут проветриваться. Запрещены массовые мероприятия с участием нескольких классов.

Расписание составят таким образом, чтобы ученики как можно меньше контактировали друг с другом. Для каждого класса будет закреплен свой кабинет, ученики не буду курсировать по школе.

В России продолжают выявлять более 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом ежедневно.