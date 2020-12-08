Ученые: с локдауном быстро покончит всеобщее тестирование населения

Правильно проведенное массовое тестирование позволяет быстрее выйти из карантина.

Эксперты считают, что массовое тестирование с использованием экспресс-тестов может намного сократить продолжительность общенационального карантина. В новом исследовании изучалось влияние массового тестирования на население Словакии во время изоляции. Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины измерили уровень передачи вируса в этой стране после того, как все граждане прошли через тесты во время недельной изоляции.

Сочетание массового тестирования, всеобщей самоизоляции и 10-дневного карантина для людей с положительным результатом теста привело к сокращению передачи коронавируса в стране примерно на 60%. Результаты показывают, что массовое тестирование может уменьшить продолжительность любых будущих локдаунов и помочь разорвать цепочки передачи вируса.

Впрочем, результаты исследования трудно перевести в другие страны из-за специфики словацкого подхода. Так, местные жители обязаны были после массового тестирования показать результат теста работодателю, чтобы вернуться на работу, а граждане во время изоляции получали от государства полную зарплату. При этом тесты в Словакии проводились обученным персоналом, а не самостоятельно, как в некоторых других странах.