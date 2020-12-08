Причиной массовой эпилепсии у жителей Индии могла стать загрязненная вода

Неизвестная доселе болезнь, сразившая более 800 человек в индийском городе Элуру, не связана с коронавирусной инфекцией. Такую возможность исключил иснпектор в штате округа Западный Годавари.

У всех заболевших были проведены ПЦР-тесты и компьютерная томография. Связь с COVID-19 не обнаружена.

Изначально у пациентов была отличительная от коронавируса симптоматика: головокружения, дрожь, пена у рта, внезапные обмороки и эпилептические припадки, пишет «РИА Новости».

Предполагается, что неизвестная болезнь не передается от человека к человеку. А причиной ее возникновения могло статья загрязнение воды, фосфорорганическими соединениями, пестицидами и тяжелыми металлами.

До этого власти сообщали, что анализ спинномозговой жидкости и крови тоже не дали никаких данных о происхождении болезни. Предполагалось, что это в том числе может быть связано с использованием средства для защиты от комаров.

Сейчас районы, в которых зафиксированы случаи заражения, пребывают в психологическом кризисе. Власти стараются в связи с этим справиться с паникой среди населения путем «эффективной коммуникации».