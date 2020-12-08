Карантин спровоцировал взрыв бытового пьянства

Исследование показало, что от продолжительности локдауна зависит угроза развития бытового пьянства.

Вскоре после отмены карантинных ограничений в некоторых странах выстроились длинные очереди в магазины по продаже алкогольных напитков. Также радость от отмены карантина люди изливали в пабах и других заведениях, продающих алкоголь. Американские ученые в ходе наблюдений почти за 2 000 человек в возрасте старше 18 лет впервые установили связь между вызванным пандемией COVID-19 карантином, стрессом от него и злоупотреблением алкогольными напитками.

Наблюдения показывают, что вероятность тяжелого злоупотребления алкоголем (бытового пьянства) среди тех, кто уже может относиться к категории пьяниц, вырастает на 19% за каждую дополнительную неделю локдауна. В данную категорию относят людей, которые в течение двух часов употребляют 5 или более напитков для мужчин, а также от четырех напитков для женщин.

Вероятность роста потребления алкоголя в целом для жертв бытового пьянства более чем удваивается во время карантина, чем для людей, которые не слишком увлекаются спиртным — 60% против 28%. Особенно это касается людей с депрессиями и другими болезнями. Исследование проводились учеными из Университета Техаса, которые также отметили, что во время пандемии пьяницы употребляют в среднем 4 напитка за один эпизод, а иногда эта цифра доходила до 7 напитков. У людей без излишней тяги к спиртному в один эпизод включалось не более двух порций спиртного.