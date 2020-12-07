Каждый пятый житель Москвы страдает от аллергии на кошек

Аллергия на кошек наблюдается у 20% жителей столицы, у такого же числа москвичей выявлена реакция на пыльцу растений.

Об этом пишет агентство «Москва».

По словам заместителя заведующего лабораторией иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета, заведующего отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Венского медицинского университета Рудольфа Валенты, в настоящий момент в Москве идет работа над двумя проектами, посвященными борьбе с аллергией.

«Один из них – в институте иммунологии и посвящен аллергии на пыльцу деревьев, особенно березы. Около 20% населения Москвы имеют эту аллергию. Вторая проблема – это аллергия на кошек. Примерно такое же количество сенсибилизированы к кошке», – рассказал специалист.

Аллергия – один из факторов, при наличии которых делать прививку от коронавируса следует с осторожностью. При каких-либо аллергических реакциях перед вакцинацией необходимо сообщать об этом врачам.